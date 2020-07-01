Помпео захотел более частых контактов с Россией

https://static.news.ru/photo/74f6cc1c-bbae-11ea-a513-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: MFA Russia/Global Look Press

Активизация контактов Соединённых Штатов с Россией необходима для решения актуальных вопросов. Об этом 1 июля заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Нам нужны более частые контакты с РФ, — цитирует «Интерфакс» чиновника, выступившего на брифинге в Госдепе.

Говоря о том, необходимо ли приглашать Россию на саммит G7, который состоится в этом году в Соединённых Штатах, Помпео ответил, что такие решения принимает президент. При этом госсекретарь отметил, что во времена, когда РФ была частью G8, у Штатов были с ней проблемы, и ситуация не поменялась после исключения России из этой группы.

В качестве примера важных контактов с Россией чиновник привёл недавние переговоры по стратегической стабильности, которые прошли в Вене.

Ране глава NASA Джим Брайденстайн рассказал о программе освоения Луны и выразил надежду, что Россия будет сотрудничать с США в этом направлении. По его словам, Вашингтон надеется на присоединение всех партнёров по МКС. Брайденстайн отметил, что NASA продолжает работать с Роскосмосом, несмотря на трудности в политических взаимоотношениях государств.

А постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс и Россия должны помогать друг другу в противодействии коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что в мире происходит гуманитарный кризис, кризис в области здравоохранения. По её словам, если стороны могут помочь друг другу, то они должны помогать

До этого американский госсекретарь Майк Помпео отметил, что США ищут возможности наладить контакт с РФ и определить сферы взаимовыгодного сотрудничества. Он подчеркнул, что диалог и сотрудничество возможны, если российские военные покинут Венесуэлу. Кроме того, госсекретарь отметил, что когда он возглавлял ЦРУ, управление успешно сотрудничало с российскими коллегами в противодействии терроризму.

Россия также ищет возможность для сотрудничества с США. На фоне предвыборной кампании в Штатах глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия хочет развивать сотрудничество в энергетике с Соединёнными Штатами на равных и партнёрских условиях, независимо от того, кто будет американским президентом. Таким образом он ответил на вопрос об отношении к Джо Байдену как потенциальному президенту Штатов и возможности новых американских санкций в отношении России.