США хотят сотрудничать с Россией в освоении Луны

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Компания из России «Спутникс», занимающаяся производством малых космических аппаратов, намерена в четвёртом квартале текущего года запустить на орбиту пять спутников, один из которых принадлежит Саудовской Аравии.

По данным пресс-службы компании, аппараты планируется запустить в качестве попутной нагрузки с космодрома Байконур. В «Спутниксе» уточнили, что заказчик из Саудовской Аравии договорился о запуске образовательного спутника формата CubeSat 1U...