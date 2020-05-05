Космос

США хотят сотрудничать с Россией в освоении Луны

23:22, 05 мая 2020
Фото: Sun Fei/XinHua

Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал о программе освоения Луны. Он выразил надежду, что Россия будет сотрудничать с США в этом направлении.

По его словам, Вашингтон надеется на присоединение всех партнёров по МКС, передаёт Sputnik. Брайденстайн отметил, что NASA продолжает работать с Роскосмосом, несмотря на трудности в политических взаимоотношениях государств.

Вопрос в том, будет ли Россия заинтересована в том, чтобы отправиться с нами на Луну. Я считаю, что это важные отношения, но я хочу убедиться, что мы не создаём зависимость, в которой мы были на протяжении последних девяти лет, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, NASA опубликовало программу освоения Луны, предполагающую строительство базы Artemis Base Camp на Южном полюсе спутника.

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