НАТО призвало сотрудничать с Россией в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5cf4f516-7429-11ea-b782-fa163e074e61_660.jpg Кэй Бейли Хатчисон Фото: Ron Sachs/dpa/Global Look press

Североатлантический альянс и Россия должны помогать друг другу в противодействии коронавирусной инфекции. Об этом заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.

Любую помощь, которую мы можем предоставить друг другу, мы должны предоставить, — заявила Хатчисон.

Она подчеркнула, что в мире происходит гуманитарный кризис, кризис в области здравоохранения. По её словам, если стороны могут помочь друг другу, то они должны помогать, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что НАТО проведёт первую в истории Альянса видеоконференцию, которая будет посвящена пандемии коронавируса. Глава Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО не допустят, чтобы глобальный эпидемиологический кризис угрожал ситуации в мире.

Всего в мире коронавирусом заразились более 859 тысяч человек, более 42 тысяч умерли, более 178 тысяч излечились и были выписаны из больниц. В России зарегистрировано 2777 случаев заболевания, излечились 190 человек, скончались 24. На Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больниц.