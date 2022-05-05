Арестович пригрозил началом контрнаступления Украины в июле

ВС Украины / Фото ministryofdefenceua/flickr.com

ВСУ планируют крупное контрнаступление «в конце июня — начале июля», но Киеву необходимо для начала получить необходимые объёмы западного вооружения, заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24». Он подчеркнул, что в вопросе организации контрнаступления важно переобучение солдат ВСУ.

Контрнаступление возможно при накоплении большого количества западного оружия, которого хватит на несколько бригад, полностью перевооружённых, обученных, согласованных, после этого мы можем наступать. По срокам это, скорее всего, будет конец июня — начало июля. Первые орудия, которые смогут останавливать российских бойцов, придут в конце мая — начале июня, а чтобы наступать — не ранее второй половины июня, — заявил Арестович.

Ранее сообщалось, что США передали на Украину 80% общего числа выделенных американских гаубиц М177. На данный момент обращаться с ними умеют свыше 170 украинских военных, ещё 50 проходят обучение. Также за сутки Вашингтон отправил Киеву 14 самолётов с военной помощью, ещё 23 рейса совершили пять других стран.

2 мая Пентагон опубликовал видео с боевой техникой, которую военное командование США поставляет Киеву в рамках помощи. Речь идёт о бронетранспортёрах M113. Отмечается, что всего в пакет военной помощи Украине входит 200 таких машин. Данный тип техники стоит на вооружении Вашингтона ещё с 1960-х годов.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден может выделить Украине вооружение ещё на сумму $250 млн. Для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование.