У Байдена осталось $250 млн на военную помощь Украине Белый дом: у Байдена осталось $250 млн на военную помощь Украине

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Президент США имеет право выделить Украине вооружение ещё на сумму $250 млн. Для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Накануне Байден запросил у законодателей для Украины $33 млрд, в том числе $20,4 млрд в качестве военной помощи.

Мы выделили $3,5 млрд на военную помощь. У нас из этого осталось $250 млн <...>. Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперёд по этому финансированию, — сказала Псаки журналистам.

Штаты передают Киеву оружие и боеприпасы из арсенала Пентагона. На Украину поступает артиллерия, бронетранспортёры, беспилотные летательные аппараты. Всего военную помощь оказывают порядка тридцати стран.

Помимо прочего, запрошенное Байденом финансирование включает экономическое содействие на сумму $8,5 млрд и гуманитарную и продовольственную помощь на сумму $3 млрд.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции. Он также сообщил, что Евросоюз готов предоставить дополнительные средства из Европейского фонда мира на военную помощь Украине.

На это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западных стран своего вооружения на Украину и в ряд других стран угрожают безопасности континента.