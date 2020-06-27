Полёт российских Ту-142 над Арктикой попал на видео

https://static.news.ru/photo/3892d3b0-b8ac-11ea-8564-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Минобороны опубликовало кадры полёта российских противолодочных самолётов Ту-142МК над водами Баренцева и Норвежского морей, а также Тихого океана.

Как сообщает РИА Новости, на отдельных отрезках маршрута российскую авиагруппу сопровождали истребители ВВС Норвегии и США.

Истребительно-авиaционное прикрытие осуществлялось истребителями-перехватчиками МиГ-31. Продолжительность полета самолётов составила около 11 часов.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятие прошло в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Нарушений границ других государств при этом не было.

Ранее Россию обвинили в изучении системы противовоздушной обороны США и других стран НАТО, включая наземные радары воздушного наблюдения. Повод так считать Западу дали зафиксированные 16 июня полёты российских бомбардировщиков вблизи Аляски.

Как писал NEWS.ru, ранее начальник штаба Королевских ВВС Великобритании Майк Уигстон осудил Россию после того, как британским истребителям пришлось подняться для сопровождения патрульных противолодочных самолётов Ту-142.