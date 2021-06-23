«Получили необходимый урок»: эксперт об инциденте с эсминцем в Чёрном море

Российские вооружённые силы должным образом отреагировали на инцидент с британским эсминцем «Дефендер» в Чёрном море. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru.

По его словам, если бы военный корабль не повернул назад после предупредительных выстрелов и бомбометания по курсу, то российские военные могли бы принять совсем другие решения, включая огневое поражение корабля.

Это опасная вещь — то, что сделали британцы. Они нарушили не только нормы международного морского права, но и пытались проверить реакцию России. Я думаю, они получили необходимый урок, чтобы впредь не искушать судьбу и не повторять подобного рода вещи, — считает Коротченко.

Инцидент с британским кораблём произошёл 23 июня. Он нарушил российскую границу у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительный огонь, а бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, после этого корабль покинул территориальные воды РФ.

В британском военном ведомстве заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. В Лондоне опровергли информацию о том, что в сторону корабля были произведены предупредительные выстрелы.

Произошедшее не оставили без внимания на Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба увидел российскую агрессию в инциденте. Он призвал членов НАТО выйти на качественно новое взаимодействие с Украиной в Чёрном море.

Российский сенатор Алексей Пушков убеждён, что британцы устроили провокацию в Чёрном море, чтобы создать основу для нового международного скандала и приступа антироссийской истерии.