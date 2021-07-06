«Получат по носу»: Рябков о российском ответе на провокации в Чёрном море

Страны, которые будут устраивать провокации в Чёрном море, «получат по носу». Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender. Его слова приводит ТАСС.

С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно, объясняя на пальцах, почему в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу они получат, — заявил Рябков.

Он подчеркнул, что Чёрное море — это не то место, где допустимы подобные игры.

Британский эсминец пересёк российскую границу у мыса Фиолент 23 июня. Российские пограничники были вынуждены применить предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.

По мнению президента России Владимира Путина, провокация с кораблём Defender была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. По его словам, в ней участвовали не только британцы, но и американцы, чей разведывательный самолёт пытался фиксировать ответные действия российских военных.