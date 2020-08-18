Польша опасается, что введение санкций ЕС сильнее привяжет Белоруссию к РФ

https://static.news.ru/photo/bc076af4-e141-11ea-a993-fa163e074e61_660.jpg Фото: firo Sportphoto/Jvºrgen Fromme/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский считает, что Евросоюз должен представить способ разрешения конфликта в Белоруссии через перспективу сотрудничества. Наложение исключительно санкций только сильнее привяжет Минск к Москве, отметил дипломат.

Такую точку зрения он представил в интервью Польскому агентству печати. На прошлой неделе премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал к внеочередному саммиту Евросоюза по ситуации в Белоруссии. Накануне глава Европейского Совета Шарль Мишель объявил, что саммит состоится 19 августа в форме видеоконференции лидеров ЕС.

Саммит — результат давления, которое польское правительство, и прежде всего лично премьер-министр Моравецкий, оказывало сразу после выборов в Белоруссии. Мы не хотим, чтобы всё ограничилось только санкциями и принятием общего заявления, которые, конечно, нужны. Но мы хотим дать белорусам нечто большее, — сказал Яблоньский.

Варшава считает необходимым представить реальные предложения по урегулированию конфликта «стабильным и прочным образом».

И это возможно только в том случае, если мы предложим как Белоруссии, так и ЕС реальную перспективу сотрудничества, если будет достигнуто решение, основанное на диалоге, — пояснил дипломат.

Он также подчеркнул необходимость того, чтобы страны Евросоюза солидарно осудили насилие, имевшее место в Белоруссии, и фальсификации выборов, а также призвали к проведению новых.

Но в то же время мы хотели бы послать сигнал о том, что, если Белоруссия начнёт процесс реформ, ведущих к демократизации системы, то ЕС готов к реальному сотрудничеству с Белоруссией, прежде всего, к экономическому, — отметил Яблоньски.

Он считает, что должно появиться конкретное предложение о таком сотрудничестве для Минска, «потому что это единственный способ побудить белорусов, а возможно, и самого Александра Лукашенко, сесть за стол переговоров и начать разговаривать с общественностью».

Чтобы и он, и оппозиция увидели, что у Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией, — пояснил замглавы МИД.

Дипломат также подчеркнул, что, по мнению польского правительства, белорусы сами должны решить, как именно будет достигнуто это соглашение.

ЕС должен быть гарантом того, что этот диалог будет связан с перспективой того, что белорусы смогут выбрать сотрудничество со странами ЕС. Ограничение санкциями, не предоставляя такой перспективы, рискует ещё больше загнать Белоруссию в сферу российского влияния, — сказал Яблоньский.

Белорусы, добавил он, должны иметь возможность выбирать собственный путь развития, а «наша роль — предложить им этот выбор».

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жёстокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.

В последние несколько дней помимо акций протеста страну охватили и масштабные забастовки. Встали основные заводы, шахтёры отказываются работать. Накануне Лукашенко посетил Минский завод колёсных тягачей и МАЗ, где встречался с бастующими работниками. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!», писал NEWS.ru.