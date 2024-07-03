Политолог оценил вероятность выхода Байдена из президентской гонки Политолог Светов усомнился в том, что Байден выйдет из президентской гонки

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Менять сейчас кандидата в президенты США Джо Байдена на Камалу Харрис Демократической партии рискованно, так как у нее уровень поддержки еще меньше, чем у Дональда Трампа, считает политолог, журналист Юрий Светов. Таким образом он прокомментировал слова представителя Белого дома о том, что Байден раздумывает о возможности выйти из предвыборной гонки.

Мне кажется, что здесь ключевую роль имеют спонсоры Демократической партии, которые дают деньги на предвыборную компанию. Если они все-таки сочтут, что выгоднее будет заменить Байдена, то его заменят. Но у них сложность в том, кем его можно заменить. Потому что менять на Камалу Харрис рискованно, так как у нее уровень поддержки еще меньше, чем у Трампа, — сообщил Светов.

Он добавил, что избирателям вряд ли предложат голосовать за Харрис, только потому что она женщина, или потому что она черная. При этом она не предъявляет американцам какую-то программу, за которую бы стоило голосовать.

Предстоит непростая оценка, ибо Байден имеет некоторую фору на победу. Учитывая все это, я склонен считать, что 21 июля будет продолжаться торг, и они все-таки поставят на Байдена, — резюмировал он.

Ранее, по словам неназванного представителя администрации Байдена, американский лидер понял, что дебаты с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом стали для него проблемой. Белый дом назвал эти слова ложью.