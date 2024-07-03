Байден может решить выйти из предвыборной гонки NYT: Байден раздумывает, стоит ли продолжать предвыборную гонку

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Джо Байден

Президент США Джо Байден в разговоре со своим ключевым сторонником заявил, что раздумывает о возможности выйти из предвыборной гонки, сообщило издание The New York Times. По словам другого сторонника, американский лидер понял, что дебаты с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом стали для него проблемой. Белый дом назвал эти слова ложью.

Он (Байден. — NEWS.ru) знает, что если у него будет еще два таких события [как прошедшие дебаты], мы окажемся в другом месте, — сказал собеседник издания.

Как отметил сторонник Байдена, тот понимает, что, возможно, не сможет спасти свою кандидатуру, если в ближайшие дни не убедит общественность в готовности к этой работе после провального выступления на дебатах. Он также осознает, что следующие его выступления, в том числе запланированное в пятницу интервью телеканалу ABC, должны пройти хорошо, чтобы избиратели вновь его поддержали.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что представители Демократической партии в Конгрессе США готовятся призвать Джо Байдена покинуть предвыборную гонку. Как сказано в материале, попросить Байдена сняться с выборов хотят 25 членов палаты представителей от демократов. Помимо них, многие конгрессмены-демократы также рассматривают возможность направить главе Белого дома соответствующее письмо.