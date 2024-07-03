«Плотина прорвалась»: демократы хотят призвать Байдена сняться с выборов Reuters: 25 конгрессменов-демократов хотят попросить Байдена сняться с выборов

Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Представители Демократической партии в Конгрессе США готовятся призвать президента Соединенных Штатов Джо Байдена покинуть предвыборную гонку, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По данным издания, причиной этому послужили провальные для американского лидера дебаты с экс-главой Белого дома (2017–2021) Дональдом Трампом.

Как сказано в материале, попросить Байдена сняться с выборов хотят 25 членов палаты представителей от демократов. Помимо них, многие конгрессмены-демократы также рассматривают возможность направить главе Белого дома соответствующее письмо. Согласно опросу, проведенному социологической службой Ipsos, переизбрание Байдена не поддерживает каждый третий демократ.

Авторы отметили, что первым конгрессменом-демократом, призвавшим Байдена выйти из президентской гонки, стал Ллойд Доггетт. Он выразил надежду, что другие законодатели от Демократической партии последуют его примеру. Один из собеседников агентства заявил по этому поводу, что, «похоже, плотина прорвалась».

Ранее американский предприниматель Илон Маск написал в своей соцсети, что победителями прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии.