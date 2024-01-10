Политолог объяснил «непобедимость» наркокартелей Латинской Америки Политолог Лидовской: за картелями в Латинской Америке стоит Минюст США

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Влияние наркокартелей, их фактическая непобедимость в Латинской Америке объясняется деятельностью Управления по борьбе с наркотиками Минюста США, рассказал NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, ведомство, прикрываясь борьбой с преступностью, зарабатывает на торговле запрещенными веществами.

Латинская Америка достаточно коррумпированный регион. Откуда это пошло? От политики Управления по борьбе с наркотиками Минюста США. Оно действует по всей Латинской Америке по одной схеме: якобы борются с наркотрафиком, но, на самом деле, ставят в регионе своих людей, позволяя им получать процент со всего этого. Поэтому картели иногда практически непобедимы, — добавил Лидовской.

Собеседник предположил, что властям США выгодна система, позволяющая зарабатывать на преступном бизнесе, официально декларируя борьбу с ним. Лидовской отметил, что Белый дом иногда, благодаря Управлению по борьбе с наркотиками, «устраивает переделы сфер влияния, ослабляя одни картели и усиливая другие, контролируя денежные потоки».

На судьбу жителей Латинской Америки в США всегда плевали, — подытожил Лидовской.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Это произошло после того, как 8 января в четырех тюрьмах вспыхнули бунты. За день до этого Генеральная прокуратура республики начала расследование обстоятельств возможного побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» по кличке Фито.

Также сообщалось, что вооруженные люди в прямом эфире ворвались в студию телеканала TC Televisión и взяли в заложники находившихся там сотрудников. В дальнейшем полиции удалось освободить большую часть заложников и задержать нескольких преступников.

В посольстве России в Эквадоре рассказали, что в ходе беспорядков в стране граждане России не пострадали. При этом дипломаты призвали россиян временно воздержаться от поездок в Эквадор.