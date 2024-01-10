Россиян призвали не ездить в Эквадор Посольство РФ порекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Эквадор

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Российское посольство в Эквадоре призвало граждан РФ воздержаться от поездок в страну на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта. Уже находящимся на территории страны россиянам рекомендовано ограничить передвижение.

На фоне бунтов заключенных в эквадорских тюрьмах в большинстве провинций Эквадора резко активизировались организованные преступные группировки. <...> Посольство настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в настоящее время, — говорится в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве также отметили, что по состоянию на вечер 9 января дипломаты не располагают информацией о гражданах РФ, пострадавших в ходе столкновений в стране.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Это произошло после того, как 8 января в четырех тюрьмах вспыхнули бунты. За день до этого генеральная прокуратура республики начала расследование обстоятельств возможного побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» по кличке Фито. Преступник пропал перед переводом в тюрьму особо строгого режима.

Также сообщалось, что вооруженные люди в прямом эфире ворвались в студию телеканала TC Televisión и взяли в заложники находившихся там ведущих и сотрудников СМИ. В дальнейшем полиции удалось освободить большую часть заложников и задержать нескольких преступников.