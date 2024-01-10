Стало известно о судьбе заложников на телеканале в Эквадоре Большинство заложников на телеканале в Эквадоре освобождены

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Полиция Эквадора освободила большую часть заложников, захваченных в студии телеканала TC Televisión, сообщил официальный представитель администрации президента страны Роберто Исуриета Канова. Также известно о задержании нескольких участников нападения на телеканал.

Судя по информации, которой мы располагаем на данный момент, подавляющее большинство работников уже освобождены. Мы ожидаем отчетов. Наша первая цель — защитить жизни персонала, который все еще находится на объектах [телеканала в заложниках], — написал Канова на своей странице в социальной сети Twitter (X).

В свою очередь полиция Эквадора, также в Twitter, сообщила о задержании нескольких участников нападения на телеканал. Были получены улики, связанные с преступлением. Свое сообщение правоохранители сопроводили фотографией, на которой изображены четверо задержанных.

Инцидент произошел вечером 9 января в городе Гуаякиль. Вооруженные люди в прямом эфире ворвались в студию телеканала и взяли в заложники находившихся там ведущих и сотрудников СМИ. После этого телеканал Ecuavisa и журнал Vistazo эвакуировали своих сотрудников.