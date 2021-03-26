Политик предрёк Украине сокращение населения наполовину

https://static.news.ru/photo/885ecfe4-8e9d-11eb-805b-96000091f725_660.jpg Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что население Украины может сократиться на 20 млн человек. По его словам, это случится, если украинские гастарбайтеры заберут свои семьи в те страны, где они работают.

Сейчас 10 миллионов трудятся за пределами страны. А представьте, они заберут свои семьи туда, когда устроятся и найдут им работу? У нас будет сразу минус 20 миллионов. Это катастрофа, — отметил политик в эфире телеканала «НАШ».

Он добавил, что сейчас важно задуматься о выправлении демографической ситуации и увеличении рождаемости, поскольку украинцы бояться заводить детей.

Непонятно, что с системой образования, непонятно, что с системой медобслуживания, непонятно вообще, что у нас будет, — объяснил Мураев.

По данным 1 сентября 2020 года на Украине проживало 41,7 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Украине зафиксирован новый рекорд по суточной смертности от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов. Печальный рекорд обновляется на Украине третий день подряд. По данным на 25 марта, за сутки от COVID-19 умерли 362 человека. Предыдущее рекордное значение было установлено накануне — тогда сообщалось о 342 жертвах заболевания.