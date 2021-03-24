На Украине зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса

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На Украине зафиксирован новый рекорд по суточной смертности от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Минздрава страны Максим Степанов.

Печальный рекорд обновляется на Украине третий день подряд. По данным на 25 марта, за сутки от COVID-19 умерли 362 человека. Предыдущее рекордное значение было установлено накануне — тогда сообщалось о 342 жертвах заболевания.

За прошедший день госпитализированы 4 838 человек, летальных случаев — 362, выздоровевшие — 6 748 человек, — написал Степанов в Facebook.

Количество заболевших в стране за сутки составило 16 669 человек. В частности, отметил Степанов, заразились 786 детей и 446 медработников. Он также подчеркнул, что статистика приводится по всей стране, за исключением «временно оккупированных территорий», к которым он отнёс Крым, Севастополь, а также Донецкую и Луганскую области.

Ранее NEWS.ru писал, что провизор аптеки в военном госпитале в Черновицкой области на Украине умер вскоре после того, как ему сделали прививку от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca. Предварительной причиной смерти аптекаря в украинском Минздраве называют острый мозговой инсульт.