Полиция Израиля прокомментировала увеличение штрафа за отсутствие маски

https://static.news.ru/photo/a525ccfa-b95e-11ea-ad30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Правительство Израиля на фоне роста числа случаев заболевания коронавирусом приняло решение об увеличении штрафа за отсутствие медицинских масок с 200 до 500 шекелей (около 10 тысяч рублей). В полиции страны прокомментировали эту меру.

Как сообщило РИА Новости, со ссылкой на представителя полиции Израиля Михаиал Зингермана, жители страны в большинстве носят маски, а с теми, кто выходит на улицу без них, важно проводить разъяснительную работу. При этом, по его мнению, размер штрафа не имеет большого значения.

Я не думаю, что есть разница 200 или 500, 700, 800 шекелей. В любом случае, мы много времени посвящаем работе по разъяснению, то есть объясняем людям, — цитирует его агентство.

Зингерман добавил, что, если люди сами не поймут важность ношения масок, никакие штрафы не помогут. По его мнению, большинство людей понимают и поддерживают полицию, но есть и недовольные.

Как писал NEWS.ru, власти Израиля продлили запрет на въезд в страну для иностранных граждан, который был введён 18 марта из-за пандемии COVID-19. Правительство заранее уведомило иностранные авиакомпании о том, что запрет продлят до 1 августа 2020 года. При этом страна потихоньку отказывать от карантинных мер. С 20 мая открылись пляжи. Работа бассейнов, ресторанов и кафе восстановлена.

К концу мая в Израиле стали отмечаться новые случаи заражения COVID-19. И в основном они наблюдались в школах. Сейчас в стране все учебные заведения закрыты на карантин, а более 13,7 тысячи школьников и учителей находятся в изоляции.