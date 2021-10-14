Покинет ли ИГ Афганистан?

«Исламское государство» (группировка запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за теракт в шиитской мечети Гозар-э-Сайед Абад в Кундузе, на севере Афганистана, во время пятничной молитвы 8 октября 2021 года. В результате взрыва, который произвел террорист-смертник погибли не менее 120 человек и получили ранения не менее 140 человек. В заявлении группировки, распространенном в тот же день, говорится о том, что атака была направлена ​​как против шиитов, так и на представителей правящего в Афганистане движения «Талибана» (запрещено в РФ).

После прихода к власти в Афганистане талибов, местный филиал ИГ — «Исламское государство — Велаят Хорасан» (ИГ-ВК) заметно повысил свою террористическую активность в этой стране. Кроме упомянутого выше теракта, группировка ранее совершила и иные резонансные акции с большим количеством жертв. Это атака 26 августа в аэропорту Кабула, в результате которой погибли 13 американских морских пехотинцев и 169 мирных жителей Афганистана, также теракты произошли в провинциях Нангархаре, Парване, Кунаре, где пострадало в общей сложности около 600 человек .

Oliver Weiken/dpa.Global Look Press

Основной причиной, давшей возможность ИГ столь часто напоминать о себе и развернуть свою террористическую деятельность, стал вакуум безопасности, возникший после прихода власти в стране «Талибана». Американские войска, которые оказывали антитеррористическое противодействие были выведены, правительственные силы, обеспечивавшие гарнизонную службу, фактически «растворились» и разошлись по домам, а талибы вынуждены были распылить и так свои немногочисленные силы (60-80 тыс), чтобы взять под контроль все регионы. Понятно, что часто такой контроль оказывался весьма условным — этим и воспользовались ячейки ИГ-ВХ.

Показательным является, что теракт в шиитской мечети Кундуза совершил террорист уйгурского происхождения, что еще раз подчеркивает, что ИГ-ВХ является во многом чуждым для Афганистана элементом. Он опирается либо на иностранных боевиков из различных джихадистских организаций, проникших в страну и присягнувших затем ИГ, либо на местные ячейки салафитов (ваххабитов). Последние появились в Афганистане в 80-е — 90-е годы, как результат деятельности арабских проповедников, которые поддерживали афганских моджахедов в борьбе с просоветским режимом. Тем не менее, салафитские идеи оказались чужды для подавляющего числа афганцев, придерживающихся ханафитского мазхаба, и нашли своих адептов лишь в отдельных провинциях, прежде всего на востоке страны — в Кунаре, Нуристане и Нангархаре и некоторых других. Наиболее радикализированные афганские салафиты и служат главной вербовочной базой и местным пополнением для ИГ-ВХ.

Ajmal Kakar/XinHua/Global Look Press

Само же «Исламское государство — Велаят Хорасан» имеет пакистанские корни, в том смысле, что его деятельность распространилась на Афганистан с территории Пакистана. Отсчет его существования следует вести с сентября 2014 года. Тогда в пакистанскую провинцию Вазиристан из Сирии и Ирака прибыла «делегация» ИГ, которая провела переговоры с некоторыми представителями «Тэхрик э-Талибан Пакистан» (ТТП) — самостоятельной пакистанской джихадистской структуры, ведущей борьбу с Исламабадом и не связанной с афганскими талибами, хотя и созвучной в названии. Среди лидеров этой группировки были те, кто отошел от традиционного для пуштунов ханафитского мазхаба и стал исповедовать аравийский салафизм. Это вызвало раскол в ТТП и часть его полевых командиров-салафитов пытались навязать свои взгляды как единственно верные для всей организации, что, однако, не встретило понимания у большинства боевиков и лидеров «Тэхрика». Этим и попыталось воспользоваться ИГ.

По итогам переговоров с эмиссарами ИГ 15 октября 2015 года ТТП официально покинул Хафиз Саид Хан — один из его лидеров вместе с семью другими «раскольниками» высшего звена, среди которых «официальный» представитель ТТП Шахидулла Шахид; глава округа ТТП Хайбер Гул Заман Фатех; главный муфтий ТТП в Пешаваре Хасан Свати; глава округа Куррам Хафиз Давлат Хан; командующий ТТП в Вазиристане Абдул Бахар Мехсуд и другие. Они создали новую группировку под названием «Техрик-и-Халифат Пакистан» (ТХП), присягнув на верность лидеру ИГ «Абу Бакру аль-Багдади

ИГ — ВХ было провозглашено 11 января 2015 года и стало преемником ТХП, а Саид Хан стал его первым руководителем. Группировка не смогла закрепиться в Пакистане из-за достаточно эффективных действий местных силовиков и конфликта с ТТП, и попыталась перенести свою активность в Афганистан, где к июню 2015 года заняла некоторые районы в провинции Нанангхар, которая до сих пор является одним из центров активности ИГ.

Нанангхар, Афганистан STR/XinHua/Global Look Press

После ликвидации американцами Хафиза Саида Хана в 2016 году и его преемника Абдул Хасиб Логари в 2017, ИГ-ВХ фактически распалось на две самостоятельные фракции, так как многочисленные выходцы из „Исламское движение Узбекистана“ (ИДУ — запрещено в РФ) и иные представители центрально-азиатских республик отказались признавать новое руководство ИГ-ВХ во главе с пуштунами, пришедшими из Афганистана. Таким образом „под брендом“ ИГ-ВХ с 2017 года начали действовать две самостоятельные группировки — одна, состоящая из выходцев центрально-азиатских республик и присоединившихся к ним местных таджиков и узбеков и другая из пакистанских пуштунов и афганских салафитов из провинций Кунар и Нуристан. Вероятно подобное разделение продолжается и до настоящего времени.

При этом ИГ-ВХ, вторгшись в Афганистан, вступил в противостояние не только с правительственными войсками и международным контингентом, но и с талибами, которые смогли нанести ИГ ряд чувствительных поражений. Например, они разгромили решившее присоединится к ИГ-ВХ „Исламское движение Узбекистана“. В последствие основная нагрузка по противодействию ИГ-ВХ в Афганистане также легла на талибов, в то время как правительственные войска, наоборот, часто спасали „игиловцев“» от полного уничтожения. Как это, например, случилось во время битвы при Дарзабе в июле 2018 года, где были сосредоточены на тот момент основные силы ИГ-ВХ в Афганистане. «Талибан» практически уничтожил эту группировку из 700 боевиков (из них 128 были взяты в плен). В живых осталось 200, которые обратились за содействием к афганскому проамериканскому правительству. Оно предоставило им коридор для отступления на подконтрольные правительственным силам территории, чтобы не быть окончательно уничтоженными талибами. Там остатки этой группы сдались афганским властям.

В настоящее время, несмотря на террористические атаки, ИГ-ВХ в Афганистане значительно слабее, чем в 2017-18 гг. Группировка может проводить отдельные акции устрашения, но не способна обеспечивать устойчивый территориальный контроль над целыми регионами. Поэтому, вероятно, что талибы будут в состоянии сдерживать активность ИГ-ВХ, не допускать перехода под его власть каких-либо городов и районов, но вряд ли в обозримой перспективе смогут полностью ликвидировать все ячейки этой террористической организации в Афганистане. Также нельзя исключать попыток отдельных групп ИГ-ВХ, состоящих из граждан центральноазиатских республик перенести свои террористические операции в эти государства.

Oliver Weiken/dpa.Global Look Press

В то же время, следует учитывать, что преследования талибами афганских салафитов, которые подозреваются в симпатиях к ИГ-ВХ могут дать обратный эффект. Далеко не все афганские салафиты разделяют убеждения «Исламского государства», но репрессивные меры «Талибан» против них могут расширить базу поддержки ИГ-ВХ в их рядах.

Если говорить в целом об «Исламском государстве», то Афганистан вряд ли является приоритетной зоной террористической активности ИГ. Куда большую угрозу для мирового сообщества могут представлять различные филиалы ИГ, действующие в Африке, особенно к югу от Сахары. Именно там террористы нашли благодатную почву для «реинкарнации» проекта «халифата», в качестве квази-государственного образования со всеми его атрибутами.

Так, «Исламское государство — Велаят Западная Африка», отколовшееся от «Боко Харам», контролирует целые регионы около озера Чад, на северо-востоке Нигерии, где фактически утвердило собственное правление, расширяя свои операции на сопредельные государства.