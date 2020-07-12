Показ фильмов «на мове» в Москве назвали целью на Украине

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Величие украинского кинематографа необходимо возродить, чтобы показывать в российской столице фильмы на украинском языке, считает уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности демонстрации фильмов «на мове» в России, Креминь ответил, что это является одной из целей Украины.

И хочу сказать, что нашу классику очень хорошо знают и в России, и в мире. Довженко и «Тени забытых предков», я думаю, знают во всём мире, — отметил он в интервью «Радио Свобода».

Креминь не уточнил, имеет ли он в виду показ фильмов на украинском языке с субтитрами на русском. Он сказал, что прежде необходимо разобраться с украинским медиаконтентом. Уполномоченный подчеркнул, что на Украине есть огромные перспективы для возрождения кинематографа.

Думаю, что у нас огромные перспективы по возрождению украинского кинематографа, которые мы наблюдаем в последние годы вместе с квотированием, с выделением достаточно неплохих средств для Государственного агентства по кинематографии, вместе с теми возможностями, которые мы открыли для украинской эстрады, украинских исполнителей. Очень приятно, что у нас появляются новые творческие коллективы, новые группы, которые собирают стадионы по большому счету, — пояснил Креминь.

В 2019 году на Украине был принят закон о госязыке, предполагающий тотальное использование украинского во всех сферах.

Как писал NEWS.ru ранее, закон о государственном языке, принятый правительством Украины, является очередным «гвоздём в невозврат» Крыма в состав страны, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Он напомнил, что Киев подписал Европейскую хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств. Но утверждение закона о госязыке после принятия документа хартии показало истинное отношение властей к декларируемым Европой ценностям.