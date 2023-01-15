Россиянка сделала селфи из салона ATR 72 перед его вылетом в Непал Находившаяся на борту разбившегося в Непале самолета россиянка опубликовала селфи перед трагедией

Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Соцсети сообщают о том, что россиянка Елена Б. опубликовала в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) селфи из салона пассажирского самолета ATR 72 незадолго до его вылета в Непал. Она подписала кадр «Едем в Непал!» (Go to Nepal!). Самолет потерпел крушение в Покхаре.

Как сообщил ранее непальский телеканал NEWS18 со ссылкой на представителей местных властей, все пассажиры и члены экипажа ATR 72 погибли. На борту судна находились 72 человека, включая четырех граждан России. Разбор обломков на месте крушения продолжается.

Самолет принадлежал компании Yeti Airlines. Он совершал рейс из Катманду в Покхару и разбился в пункте прибытия между старым и новым аэропортами. Воздушная гавань Покхары закрыта на время проведения оперативных работ.

Ранее в Танзании разбился самолет ATR 42-500 авиакомпании Precision Air. Воздушное судно рухнуло в озеро Виктория при подлете к аэропорту Букобы. По предварительным данным, причиной крушения стали сильный дождь и ветер. На борту самолета находились 45 человек, 19 из них погибли.