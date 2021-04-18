Легкомоторный самолёт разбился под Кишинёвом

https://static.news.ru/photo/f819cb5e-a045-11eb-b3ef-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Легкомоторный самолёт Aerostar Festival R40 разбился сегодня днём в Молдавии. Трое находившихся на борту человек выжили.

Инцидент произошёл под Кишинёвом. По информации очевидцев, самолёт упал на деревья во время взлёта. Сообщается, что самолёт потерпел крушение, набрав высоту 200–300 метров, сообщает портал Рoint.md.

На место прибыли спасатели и скорая помощь. Сообщается, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Ранее лайнер авиакомпании Azur Air успешно сел в аэропорту Сочи после разгерметизации кабины. На борту находились 190 пассажиров.

Как писал NEWS.ru, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) оштрафовало авиакомпанию «Аэрофлот» за то, что та скрыла неудачную посадку самолёта в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошёл 24 января, прилетевший из Уфы борт был вынужден в последний момент уйти на второй круг.