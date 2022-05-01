Почему Украина не обойдётся без наёмников Конфликт на Украине всё больше и больше превращается в международный в полном смысле этого слова

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В последние недели всё более ощутимым становится факт присутствия на Украине — со стороны Киева — иностранцев, принимающих участие в боевых действиях. После неясных рассказов о наёмниках, к которым могло и не быть доверия, появились, наконец, неопровержимые факты — были показаны допросы пленных англичан, взятых в оружием в руках в Мариуполе, — Эйдена Эслина и Шона Пиннера, затем за ними последовал Эндрю Хилл, а после получило подтверждение известие о гибели американца Вилли Джозефа Кансела, сотрудника ЧВК. Также появились свидетельства о воюющих на Украине датчанах, финнах, хорватах, канадцах, южнокорейцах и т. д.

Мы говорим именно про «настоящих» иностранцев — с Запада. Грузинские или белорусские наёмники сражаются и несут немалые потери (у грузин уже почти десять человек — из небольшого отряда) с самых первых дней и как «иностранцы» даже не особо воспринимаются, учитывая наличие родственных и иных связей с Украиной, так что порой непонятно, чьи они граждане. Как экзотика промелькнул и пленный марокканский юноша — по виду совсем ребёнок, который очаровательно улыбался на камеру, словно не понимая — куда попал.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Таким образом, иностранные бойцы на стороне ВСУ — это не миф и не пропагандистская выдумка, а объективная реальность. И в связи с этим встаёт вопрос — а зачем они вообще там появились и, главное, почему украинское командование одобрило их использование — в формате «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» (Міжнародний легіон територіальної оборони України)?

Формально ВСУ не испытывают нехватку живой силы. Армия подошла к 24 февраля в полном комплекте. Регулярные призывы, в том числе через тероборону, дают ещё десятки тысяч резервистов. Однако следует иметь в виду следующие факторы, которые и обуславливают привлечение иностранцев.

Во-первых, в ходе боёв первого месяца были сильно выбиты профессиональные солдаты, служившие по контракту и которые составляли основную боевую силу в зоне непосредственного соприкосновения с противником — как до 24 февраля, так и после. С 2016 года именно контрактники и воевали в Донбассе, а родители призывников могли быть спокойны, что и обуславливало низкий уровень антивоенных настроений на Украине.

Однако теперь ситуация меняется. В Сети имеются уже сотни и сотни видео и фото с украинскими пленными. На смену профессионалам пришли мобилизованные — часто возрастные (за сорок), низко мотивированные, абсолютно безыдейные. Они не испытывают никакого желания отдавать жизнь за непонятные им цели, да ещё не чувствуя поддержки. Дело доходит до массового дезертирства и невыполнения приказов — достаточно посмотреть обращение целой роты 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Военнослужащий Вооружённых сил Украины, сдавшийся в плен в Мариуполе Илья Питалев/РИА Новости

Впрочем, и это весьма важный момент, и военнослужащие по контракту те ещё вояки. В Мариуполе сдались в плен почти 1400 морских пехотинцев — элиты ВСУ. В том числе комбат Евгений Бова, Герой Украины, удостоенный звания 11 марта. И тоже — кадры их допросов показывают отсутствие какой-то убеждённости, идеологической заангажированности, пламенного патриотизма, вообще понимания — за что они сражаются и почему идёт война. Вместо супер-пупер вояк мы видим людей, совершенно случайно попавших в армию. Никаких супергероев Рэмбо, а вполне себе не воинственные обыватели. Так что по большому счёту в плане мотивации большой разницы между призывниками и контрактниками в ВСУ нет. Но есть разница в уровне профессиональной подготовки и опыта.

И вот именно профессионалы выбиты и заменяются непрофессионалами, а это будет иметь критическое значение и в плане массовых поставок натовской военной техники, которую должны обслуживать специально подготовленные люди. Кроме того, в последние дни начались «бабьи бунты» — протесты женщин на западной Украине, в частности, в Закарпатье, как, например, в городе Хуст, которые протестуют против посылки их мужчин из теробороны на восток Украины. Они хотят, чтобы мужья оставались по месту жительства.

Таким образом, первая задача привлечения наёмников — получение более-менее надёжных солдат, не впутанных в местные отношения, которые будут обладать более высокой мотивацией и на которых можно положиться. Так, большевики в Гражданскую войну использовали латышских стрелков, китайцев, бывших пленных австро-венгерской армии (в их числе были и Ярослав Гашек, и Иосип Броз Тито, и Матьяш Ракоши с Бела Куном). Русские мужики могли подвести, а эти уж точно нет. Правда, расчёт на надёжность оказался сомнительным, зарубежная пресса полнится рассказами самих наёмников, которые покинули Украину, не доехав до поля боя, увидев весь тот бардак и кошмар, который там творится.

Второй фактор — чисто пиаровский. Киеву жизненно важно показать солидарность с ним всего мира, в том числе путём непосредственного участия в боях «волонтёров». Моральную составляющую нельзя недооценивать. Когда представители тех или иных государств воюют на Украине, рискуют жизнью, то общество соответствующей страны сопереживает куда сильнее, непосредственно чувствует свою сопричастность и вовлечённость.

Вооружённые силы Украины Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

И третий фактор, может быть, самый главный, — ВСУ нужны специалисты по обслуживанию поставляемой военной техники и снаряжения, а также инструкторы по обучению. Оружия, в том числе самого современного, на Украину шлют много, а как им пользоваться — знают далеко не все военнослужащие, особенно из числа призывников. И профессионалов довоенного времени — всё меньше. Поэтому без иностранных наставников не обойтись.

Точно такие же роли выполняли бойцы интербригад во время гражданской войны в Испании. Их было не так много — 25–30 тысяч максимум. И далеко не все из них являлись профессиональными военными — как тот же Джордж Оруэлл. Однако они были высокомотивированными, надёжными и устойчивыми. С другой стороны, среди них имелось несколько тысяч специалистов из СССР — танкисты, лётчики, артиллеристы, моряки, подрывники и диверсанты, которые помогли превратить недисциплинированные республиканские войска в более-менее похожее на современную армию. Ну и рекламный эффект от мировой помощи республиканской Испании нельзя недоучитывать.

Поэтому не случайно, что, по оценке Марии Захаровой, число иностранцев, воюющих на стороне ВСУ, уже исчисляется семью тысячами. Думается, это далеко не предел, особенно с учётом всё новых и новых поставок вооружений и всё большего числа уклонистов и дезертиров. Конфликт на Украине всё больше и больше превращается в международный в полном смысле этого слова. Особенно если Кремль выполнит обещание и привлечёт со своей стороны добровольцев из других стран. Владимир Путин уже дал такое поручение Сергею Шойгу в начале марта, но затем информация о таких шагах отсутствовала. Посмотрим, не актуализируется ли она?