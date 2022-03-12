Племянника Назарбаева задержали в Казахстане по подозрению в хищениях

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Племянника Нурсултана Назарбаева задержали в Казахстане по подозрению в хищениях у госкомпании «Казахтелеком». Кайрат Сатыбалдыулы водворён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба Антикоррупционной службы республики.

Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворён в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы, — говорится в сообщении республиканского ведомства.

Родственники Назарбаева начали терять позиции после масштабных январских протестов. Постов лишились в том числе зятья и дочь Назарбаева.

Так, 17 января покинул пост национальной палаты предпринимателей «Атамекен», а затем и места в совете директоров российского «Газпрома» зять Назарбаева Тимур Кулибаев. В феврале сложила свои полномочия депутата нижней палаты парламента Казахстана дочь Назарбаева Дарига.

Ранее сообщалось, что дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и её муж Тимур Кулибаев оказались владельцами четырёх роскошных объектов недвижимости в Германии. Как сообщает немецкая медиакомпания Deutsche Welle (DW), покупка и реконструкция объектов оценивается более чем в $100 млн.