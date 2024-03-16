Питбуль проглотил мяч и покусал хозяйку, которая пыталась ему помочь В Германии питбуль проглотил мяч и покусал хозяйку, которая пыталась ему помочь

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В Германии девятимесячный американский питбуль проглотил мяч во время игры на территории зоны отдыха в одном из районов Мюнхена. Хозяйка попыталась спасти собаку, но животное покусало женщину, передает Bild.

Проглотив мяч, питбуль начал задыхаться. Опасаясь за жизнь питомца, 46-летняя хозяйка захотела вытащить мяч из горла. Она послушалась совета диспетчера пожарной службы и применила маневр Геймлиха, который раньше был стандартной мерой первой помощи для людей. В обычных случаях спасатель должен обхватить человека сзади и надавить на его грудь обеими руками. Однако когда таким образом поступила женщина, животное испугалось и укусило ее за руку.

Хозяева пытались реанимировать собаку, но спасатели приехали слишком поздно и не смогли помочь питбулю.

Ранее сообщалось, что кот защитил жительницу Шебекино от осколков при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Питомец запрыгнул на кровать, где спала его хозяйка, и закрыл своим телом ее голову. После этого раздался взрыв, в результате которого в квартиру влетели осколки. Кот получил ранения.

Инцидент произошел 12 марта во время атаки ВСУ. Если бы не животное, то осколки попали бы в голову хозяйке, которая оказалась невредима. Четвероногий получил ранения, и его сразу же повезли к врачам. Ветеринары осмотрели кота и достали из него осколки, жизненно важные органы они не задели. Здоровью кота в настоящий момент ничего не угрожает.