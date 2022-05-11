Пинг-понг «по-братски»: Эрдоган и Токаев создают «Великий Туран»? Украинский кризис сблизил Турцию и Казахстан в обход России

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Торговля, зелёная экономика, IT-технологии, культура, космос и даже спорт — всё это стало основой прошедших переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В свой первый госвизит в Анкару казахстанский лидер приехал в гости не с пустыми руками — по итогам встречи представители делегаций заключили 14 соглашений о сотрудничестве в самых различных сферах. А после официальных мероприятий «братские» президенты сыграли в настольный теннис — любимую игру Токаева. Причем матч закончилось вничью, что, вероятно, демонстрирует приверженность сторон к стратегическому партнёрству даже на игровом поле. По всей видимости, пока Москва отвлечена борьбой с западным миром, две самые мощные тюркоязычные страны не на шутку задумались о ещё большем сближении и заложении фундамента Тюркского мира.

Друзья на веки вечные

Токаеву на турецкой земле оказали тёплый приём, «как на родине». При этом и казахстанский лидер своих чувств не скрывал. После дружеских рукопожатий в аэропорту турецкой столицы он первым делом отправился, пожалуй, в главное священное место для всех турок — мавзолей первого президента, основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Токаев высказал глубокое уважение к братскому турецкому народу, пожелав ему благополучия и процветания. Он выразил уверенность, что дружба между двумя странами окажется вечной, а сотрудничество будет укрепляться и в будущем, — говорится в сообщении на сайте президента.

Вечной или нет — покажет время, но нить сотрудничества с партнёрами в рамках Тюркского мира Нур-Султан отпускать точно не собирается. Так, Эрдоган выразил готовность вывести отношения между двумя странами на новый уровень и поддержал реформы, которые, по планам Токаева, должны укрепить курс на всестороннюю демократизацию и построение «нового Казахстана».

Мы выводим наше взаимодействие на уровень расширенного стратегического партнёрства. Энтузиазм и упорство уважаемого Токаева в становлении нового Казахстана вызывают уважение. Выражаю поддержку масштабным реформам и программам, проводимым Нур-Султаном. Еще раз подчеркиваю, что мы готовы нести ответственность за стабильность, спокойствие и безопасность наших казахстанских братьев. Думаю, что как в политической, так и в торговой, военно-экономической и культурной сферах мы продолжим наше сотрудничество и вместе сделаем шаг в будущее, — сказал Эрдоган.

Причём обещания Эрдогана о сотрудничестве в военной сфере были воплощены в реальность довольно оперативно. Аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) заявила о совместном производстве турецких беспилотников ANKA. Турецкая сторона не только научит казахов собирать БПЛА этой серии, но и проведёт обучение персонала для технического обслуживания и ремонта. Так, Казахстан стал первым зарубежным партнёром Турции, где будет налажено производство ANKA.

Стоит отметить, что какие-то другие подробности подписанных соглашений в военной сфере на настоящий момент не раскрываются. Как пишут казахстанские СМИ, министр обороны страны Рустам Жаксылыков комментировать их вежливо отказался, отметив, что детали «разглашению не подлежат».

При этом ключевой темой переговоров, разумеется, стало сотрудничество сторон в торговой сфере. По итогам встречи стороны подписали ряд коммерческих соглашений на $1 млрд. Довольно внушающих результатов за предельно короткие сроки удалось добиться и в товарообороте двух стран. Объём торговли между Анкарой и Нур-Султаном в этом году составил $5,3 млрд, что на 58% больше по сравнению с показателями прошлого года. Теперь установлена новая планка — лидеры рассчитывают совместными усилиями увеличить двусторонний товарооборот почти вдвое и довести его до $10 млрд в год.

Lidia Maria Veles/NEWS.ru

С учётом турецкого капитала в Казахстане реализуется 61 проект на сумму более $2 млрд. В Казахстане работают более 3700 совместных компаний с участием турецкого капитала в различных секторах экономики. Думаю, мы сможем выполнить задачи наших президентов по увеличению объёмов двусторонней торговли в ближайшее время до $10 млрд, — отметил посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев.

Более того, один из подписанных документов позволит Анкаре и Нур-Султану расширить сотрудничество в сфере международных грузоперевозок. Для этого стороны воспользуются потенциалом Транскаспийского международного транспортного маршрута (Китай — Казахстан — переправа через Каспийское море — Азербайджан — Грузия — Турция — страны ЕС). Через него Казахстан намерен продвигать свою продукцию на рынки государств, расположенных по периметру международных транспортных коридоров — страны Прикаспийского, Черноморского регионов, Ближнего Востока, Европы и Кавказа.

Из-за геополитических трений между Москвой и Западом был заблокирован выход Казахстана через территорию России, поэтому страна в поисках альтернативных путей начала развивать торгово-экономический транзит через Каспийское море, заявил в беседе с NEWS.ru казахстанский политолог Талгат Мамырайымов.

Турция также заинтересована в использовании этого коридора, так как им будет пользоваться не только страны Центральной Азии, но даже Китай, который продемонстрировал большой интерес в развитии маршрута. Турция давно пытается стать торговым хабом между Азией и Европой, — сказал Мамырайымов.

Интересно, что важных подвижек удалось добиться и в сфере туризма. Теперь, по всей видимости, турки поедут отдыхать в гости к казахам. Впрочем, именно с этой целью Токаев предложил Эрдогану создать новый туристский центр на побережье Каспия.

Казахстанское побережье Каспийского моря обладает огромным туристическим потенциалом. Залив Инжу-Маржан на Каспии идеально подходит для строительства отелей, санаториев и зон отдыха. Совместными усилиями мы сможем создать здесь новый центр для привлечения туристов в Центральную Азию, — сказал Токаев.

Помимо всего прочего, Анкара и Нур-Султан подписали меморандумы в области информационных технологий, озеленения, кинематографии, образования, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, карантина и сохранения растений и так далее.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Рождение «Великого Турана»

Важно, что до этого президенты встречались в ноябре прошлого года на саммите государств Тюркского мира, где было провозглашено создание особой экономической зоны «Туран» (TURANSEZ) на территории Казахстана. Нур-Султан, как известно, старается принимать активное участие в создании этого союза и обещал «оказывать ему постоянную поддержку». Но иногда это выглядит как попытка усидеть одновременно на двух стульях. Есть сомнения, что на фоне конфликта на Украине Нур-Султан склонился в сторону Анкары и ослабляет отношения с Москвой. Политолог Мамырайымов в беседе с NEWS.ru подтвердил эти догадки.

Наиболее важные причины ещё большего сближения Турции и Казахстана коренятся в геополитических изменениях, которые сейчас происходят. В условиях конфронтации России с Западом мы наблюдаем определённые трения между Нур-Султаном и Москвой. Видимо, Казахстан не идёт на какие-то уступки Кремля. Поэтому в таких условиях Токаеву понадобились определённые союзники для укрепления безопасности, которые неформально могут предоставить гарантии. Эрдоган в ходе визита Токаева подтвердил готовность обеспечить безопасность, — сказал казахстанский политолог.

Турецкий лидер подчеркнул, что взгляды Анкары и Нур-Султана «на мирное разрешение конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Украины совпадают».

Эта война ещё раз подчеркнула важность сотрудничества и сплочённости тюркских государств на двустороннем уровне и в рамках тюркских государств вместе. Мы договорились с нашим уважаемым братом Токаевым продолжить сотрудничество в ООН, Организации исламского сотрудничества и Организации экономического сотрудничества с тюркскими государствами, — отметил Эрдоган.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган akorda.kz

Несмотря на амбиции Эрдогана стать лидером Тюркского мира, говорить о каких-либо подвижках в этом вопросе после встречи президентов преждевременно, уверен Мамырайымов.

Тюркский совет функционирует больше как диалоговая площадка, чем институт по согласованию каких-то стратегических интересов. Однако следует ожидать, что конфликт России и Запада будет развивать тюркское сотрудничество и интеграцию. В ближайшее время мы станем свидетелями каких-то встреч в верхах, в рамках которых начнётся укрепление тюркской интеграции, — сказал политолог.

А такой сценарий, безусловно, станет «красной тряпкой» для Москвы, говорит в беседе с NEWS.ru турецкий политолог, доцент кафедры теории регионоведения МГЛУ, Мехмет Эмин Икбаль Дюрре.

Если в отношениях Турции и Казахстана речь пойдёт о каком-то военном союзе или заявляемой ранее тюркской армии, то это может стать серьёзным вызовом для Москвы, — заявил Дюрре.

По его словам, ещё большее сближение Анкары и Нур-Султана было ожидаемо. Вероятно, что украинский конфликт ускорил этот процесс, но и без того сближение было неизбежно из-за соответствующей позиции политической элиты Казахстана.

В урегулировании январских событий в Казахстане ключевую роль сыграла Россия. С того момента создавалось впечатление, что Турция уже не имеет того политического веса, который у неё был при бывшем президенте Нурсултане Назарбаеве. Из-за этого возникла проблема среди той части политической элиты Казахстана, которая традиционно выступала за близкие отношения с Турцией. Их желание должно было найти логический выход, — объясняет Дюрре.

Однако, другие государства, входящие в состав Организации тюркских государств (Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия), не возлагают особых надежд на подвижки в создании Тюркского мира, несмотря на очевидное сближение Турции и Казахстана. Так, казахско-турецкие отношения и азербайджано-турецкие отношения следует рассматривать по-отдельности и не в рамках тюркского объединения, отмечает в беседе NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Ибрагимов. Главная причина тому — сама по себе идея Тюркского мира на сегодняшний день нежизнеспособна. Но а пока Азербайджан в этом вопросе выступает лишь наблюдателем.

Идея Тюркского мира​ могла бы быть жизнеспособной только в том случае, если бы она постоянно подпитывалась. Хотя не исключаю, что в будущем наши турецкие партнёры предпримут соответствующие попытки, чтобы Тюркский мир стал бы гораздо крепче, чем сегодня. Азербайджан является наблюдателем во всей этой истории и не вмешивается в казахско-турецкие отношения, потому что они сами формируют свою двустороннюю повестку. Азербайджан был бы и рад, если бы Казахстан проявлял активное участие в работе организации Тюркского мира. Но, думаю, там всё же рассматривают прежде всего укрепление отношений с Турцией, исходя из своих интересов. Причём учитывая, что Казахстан является членом ЕАЭС и ОДКБ. Эти факторы важнее, — сказал Ибрагимов.

Напомним, ранее в Министерстве торговли и интеграции Казахстана, а также во внешнеполитическом ведомстве этой страны опровергли информацию о том, что Казахстан собирается выйти из ЕАЭС.