Песков заявил о невозможности проведения саммита по Ирану без США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ США от участия в онлайн-саммите по Ирану, предложенном российским лидером Владимиром Путиным, не позволяет провести его.
14 августа Путин призвал Совет Безопасности ООН провести онлайн-саммит при участии постоянных членов Совбеза с привлечением Ирана и Германии по проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Позже постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что американские власти отвергли это предложение.
По словам Пескова, отказ США делает невозможным проведение саммита в предложенном российской стороной формате,
В том формате, в котором он предлагался изначально, да, действительно, отказ США не позволяет в этом формате собраться, — сказал он.
Накануне, 18 августа, официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о проведении онлайн-саммита по иранской проблематике, заявил, что Тегеран готов рассмотреть это предложение.
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Китая поддерживают предложение президента России Владимира Путина провести онлайн-саммит, посвящённый вопросам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
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