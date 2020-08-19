Песков заявил о невозможности проведения саммита по Ирану без США

Арестованный в Осло за шпионаж в пользу России 50-летний норвежец работал в компании DNV GL. Она принимала участие в проекте «Северный поток». Мужчина якобы контактировал с дипломатом из России.

Он не имел доступа к секретным сведениям, а потому не вёл работу над проектами в сфере обороны, а также для нужд норвежских вооружённых сил или правительственных структур, где доступ к...