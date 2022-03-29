Песков рассказал об участии Абрамовича в переговорах России и Украины

Российский бизнесмен Роман Абрамович задействован в обеспечении определённых контактов между Россией и Украиной, но не является официальным членом российской делегации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Роман Абрамович содействует обеспечению определённых контактов между российской и украинской сторонами. Он не является официальным членом делегации. Но тем не менее, с нашей стороны он также присутствует на переговорах в Стамбуле, — сказал он.

Как пояснил Песков, чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно получить с двух сторон одобрение. «В случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон», добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович перед началом переговоров РФ и Украины в Стамбуле переговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Рядом с ними во время беседы также находился глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

До этого издание Financial Times со ссылкой на два источника сообщило, что президент России Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в организации переговоров между Москвой и Киевом. Они рассказали, что после получения одобрения российского лидера предприниматель встретился с высокопоставленным чиновником администрации украинского президента Украины Владимира Зеленского для согласования деталей.