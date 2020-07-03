Песков прокомментировал данные о выбросе радиации над Северной Европой

https://static.news.ru/photo/1f334362-bd13-11ea-9b19-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система радиационного мониторинга России не фиксировала каких-либо чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о повышении уровня радиации над Северной Европой.

В России весьма совершенная система мониторинга, и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось, — приводит его слова ТАСС.

Вопрос о том, было ли зафиксировано само повышение, представитель Кремля переадресовал специалистам. Он также напомнил о заявлении, которое ранее сделало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что превышение уровня концентрации радиоактивных изотопов небольшое и оно не угрожает здоровью людей и окружающей среде.

Ранее сообщалось, что в начале июня специалисты из Норвегии выявили йод-131, финские и шведские наблюдатели позже обнаружили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо написал в Twitter, что в Швеции зафиксировали повышение радиационного фона. Он прикрепил к сообщению карту с выделенной областью, в которой мог располагаться источник заражения.

Как писал NEWS.ru, Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах опроверг сообщения, согласно которым Россия может являться источником радиации в Северной Европе. Организация утверждала лишь, что вещества пришли со стороны России. На данном этапе нельзя определить конкретную страну — источник радиации, отметили в RIVM.