«Первый пошёл»: Царёв рассказал о ракетном ударе армии России Политик Олег Царёв рассказал о ракетном ударе армии России по мосту в Одессе

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На Украине в результате ракетного удара российской армии были уничтожены опоры моста через Днестровский лиман, об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв. Политик отметил, что для восстановления объекта теперь понадобится полгода.

Я так и заявил, когда нанесли удар по мосту через Днестровский лиман: «Первый пошёл», тут надо понимать, что всё дело в нефти, когда первый раз ударили по этому мосту, моментально возник дефицит на заправочных станциях и украинцы бросили все силы, чтобы его восстановить, потом мы ещё раз ударили, и Украина объявила о планирующемся росте цен на топливо в несколько раз, после удара, нанесённого сегодня, на восстановление понадобится полгода, а цены на бензин уже подскочили в несколько раз, — заявил Царёв.

По словам Царёва, эта нефть шла из Казахстана через Россию в Румынию, а оттуда уже на Украину.

Это казахская нефть, которая идёт по нефтепроводу в Новосибирск, дальше идёт на Румынию, после этого цистернами через Одессу и собственно через тот самый уничтоженный мост шла на Украину, цена на эти нефтепродукты в несколько раз ниже европейской, в результате чего потеря данного объекта для Украины уже тяжело сказывается на её экономике,— заявил Царёв.

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