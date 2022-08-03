Пелоси обвинили в актуализации идеи Китая о возвращении Тайваня Востоковед Маслов: Визит Пелоси актуализировал идею Китая о возвращении Тайваня

Фото: CENTRAL NEWS AGENCY / POOL/TASS

Нэнси Пелоси

Китайская идея о возвращении Тайваня только актуализировалась после приезда в Тайбэй спикера Палаты председателей США Нэнси Пелоси, заявил NEWS.ru директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, эксперт клуба «Валдай» Алексей Маслов. Пелоси прибыла на Тайвань накануне вечером. Это первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Маслова, в ближайшие несколько лет Тайвань вернется под контроль Китая.

Многие китайские лидеры и эксперты заявили, что визит Пелоси лишь ускорил возвращение Тайваня в лоно КНР. Сейчас Китай решает, мирным или военным путем это произойдет. Если раньше это была теоретическая модель, которая была на столах военных как один из вариантов, то сегодня все эти планы актуализированы. Я думаю, в ближайшие несколько лет мы увидим возвращение Тайваня, — полагает Маслов.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. По мнению спикера американской палаты представителей, ее поездка не противоречит политике США в отношении Китая и является свидетельством «приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии».

После этого МИД Китая выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань. По мнению дипведомства, Вашингтон нарушил принцип «одного Китая», в связи с чем Пекин примет «меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, ответственность за последствия будет лежать на США и Тайбэе».

Данный инцидент также прокомментировали в МИД России. По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, приезд Пелоси на Тайвань указывает на то, что США пытаются доказать всему миру свою безнаказанность. Он добавил, что не видит иной причины «создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китая».