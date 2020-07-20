Парламентские выборы стартовали в Сирии

https://static.news.ru/photo/0e434884-c995-11ea-bc3f-fa163e074e61_660.jpg Парламентские выборы в Сирии (архивное фото) Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Выборы в Национальный совет Сирии, который является высшим органом законодательной власти в стране, стартовали утром 19 июля.

Всего в сирийский парламент избираются 250 человек. Голосование планировалось провести в апреле, однако его пришлось перенести в связи с пандемией коронавируса.

С 08:00 заработали свыше 7,3 тысячи избирательных участков. Согласно конституции, парламентские выборы в Сирии проводятся прямым тайным голосованием раз в четыре года.

С выборов 2016 года большинство мест принадлежит «Национальному прогрессивному фронту», возглавляемому партией «Баас». Ею руководит сирийский президент Башар Асад, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отменил традиционные предвыборные встречи из-за COVID-19. Вместо них он стал проводить «телефонные митинги».