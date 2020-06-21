Парламент призвал правительство Ирана заблокировать проверки МАГАТЭ

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Депутаты иранского парламента призвали правительства страны отказаться от выполнения соглашений с МАГАТЭ в ответ «на резолюцию, направленную против Ирана».

С 2015 года республика допустила проверяющих на ядерные объекты, чтобы избежать обвинений в создании оружия под видом научных исследований и использования мирного атома.

Парламент просит уважаемое правительство приостановить добровольную реализацию дополнительного протокола и перевести проверки в оффлайн-режим, — цитирует РИА Новости обращение 240 иранских депутатов.

Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ) в пятницу потребовало от Тегерана предоставить доступ к двум площадкам, где, как считают в организации, может вестись «незарегистрированная деятельность». Резолюцию приняли большинством голосов на Совете управляющих МАГАТЭ, против выступили только Россия и Китай.

Как писал NEWS.ru, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в желании обмануть мировое сообщество ради создания ядерного оружия. Политик призвал парализовать республику санкциями.