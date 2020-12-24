Парламент Грузии назвал имя нового премьер-министра

https://static.news.ru/photo/b08eeaac-460f-11eb-ae4d-fa163e074e61_660.jpg Георгий Гахария Фото: GakhariaGiorgi/twitter.com

Грузинский парламент большинством голосов вынес вотум доверия кандидату в премьер-министры 45-летнему Георгию Гахарии, а также его кабинету министров и правительственной программе.

В поддержку проголосовали 85 депутатов, ни одного голоса против. Парламент Грузии выразил вотум доверия составу правительства, — цитирует радио Sputnik председателя парламента Арчила Талаквадзе.

Георгий Гахария занимает пост главы правительства Грузии с 9 сентября 2019 года. После окончания Тбилисского государственного университета он продолжил обучение на факультете политологии МГУ, а затем в Высшей школе бизнеса МГУ. По словам переизбранного премьера, Грузия продолжит курс на интеграцию с Евросоюзом и через четыре года подаст заявку на вступление в Евросоюз.

По итогам прошедших 31 октября парламентских выборов в Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 90 из 150 мест. После утверждения итогов выборов кабинет министров Грузии сложил полномочия. Георгий Гахария передал на рассмотрение в парламент обновлённый состав правительства, в который вошли все прежние министры, за исключением главы Минюста.

Ранее NEWS.ru писал, что грузинский лидер Саломе Зурабишвили выступает за поиск новых подходов по урегулированию ситуации с Абхазией и Южной Осетией. Она призвала парламент заняться этим вопросом, не отказываясь от диалога с Россией.