Президент Грузии признала важность диалога с Россией

https://static.news.ru/photo/930d1f7c-3baa-11eb-b030-fa163e074e61_660.jpg Саломе Зурабишвили Фото: facebook.com/zourabichvilisalome

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили выступает за поиск новых подходов по урегулированию ситуации с Абхазией и Южной Осетией. Она призвала парламент заняться этим вопросом, не отказываясь от диалога с Россией.

Политик считает, что для этого нужно «выйти из самоизоляции» и признать важность развития отношений с Москвой.

Для преодоления замороженных конфликтов нам нужны новые подходы. Мы можем не верить, что диалог может дать результат, но нельзя, в отличие от наших международных партнеров, быть единственной страной, которая отказывается от дипломатии, — цитирует Зурабишвили «Интерфакс».

Отказ от переговоров может полностью «заморозить процесс», после чего будут потеряны все рычаги по влиянию на ситуацию. Зурабишвили подчеркнула, что Тбилиси не должен признавать независимость этих республик и соглашаться на территориальные уступки.

Власти Грузии считают, что территории этих республик «заняты Россией» и чтобы сблизиться с народами Абхазии и Южной Осетии, недостаточно апеллировать к их «оккупации».

Кроме того, грузинские власти хотят, чтобы страна вошла в НАТО, но без решения вопроса с непризнанными республиками это невозможно. В 2019 году в Альянсе заявили, что вопрос вступления страны в военный блок не будет рассматриваться, пока территориальный спор не урегулируют.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство Грузии ушло в отставку. Это связано с началом работы нового парламента страны.