Парламент Азербайджана ратифицировал военное соглашение с Турцией

Парламент Азербайджана на пленарном заседании утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией, сообщила пресс-служба законодательного органа страны. Соответствующий документ был подписан 15 июня прошлого года президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
При этом стороны
Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях 15 июня. Историческое событие произошло в ходе двухдневного визита турецкого президента в Азербайджан. По мнению Алиева, Турция и Азербайджан показывают уникальный пример союзничества в мире. Он добавил, что Шушинская декларация с Турцией затрагивает вопросы взаимопомощи в оборонной сфере.