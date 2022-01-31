Парламент Азербайджана ратифицировал военное соглашение с Турцией

Парламент Азербайджана на пленарном заседании утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией, сообщила пресс-служба законодательного органа страны. Соответствующий документ был подписан 15 июня прошлого года президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

При этом стороны договорились совместно проводить модернизацию вооружённых сил обеих стран. Документ предусматривает проведение совместных консультаций, выступление с инициативами, направленными на устранение данных рисков и угроз, оказание взаимной помощи в случае возникновения рисков для безопасности Баку и Анкары.

Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях 15 июня. Историческое событие произошло в ходе двухдневного визита турецкого президента в Азербайджан. По мнению Алиева, Турция и Азербайджан показывают уникальный пример союзничества в мире. Он добавил, что Шушинская декларация с Турцией затрагивает вопросы взаимопомощи в оборонной сфере.