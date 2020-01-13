Парламент Абхазии принял заявление об отставке с поста президента республики Рауля Хаджимбы.
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О сложении с себя полномочий главы государства Хаджимба объявил 12 января. По словам вице-президента Абхазии, он сделал это, чтобы сохранить стабильность в стране.
Решению лидера поспособствовали начавшиеся в Сухуме протесты. Политическое противостояние произошло из-за несогласия представителей оппозиции с результатами президентских выборов, победу в которых одержал Рауль Хаджимба. В результате избранный лидер подал в отставку, а Центризбирком объявил о проведении перевыборов. Они назначены на 22 марта, писал NEWS.ru.
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