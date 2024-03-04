Париж опубликовал список поставленных Киеву вооружений с начала СВО

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

На сайте Министерства ВС Франции опубликовали перечень военной помощи, предоставленной Украине за два года с начала СВО. В него вошли дальнобойные ракеты, системы противовоздушной обороны, средства связи, различное вооружение и беспилотники. Дата последней поставки — 31 декабря 2023 года.

К концу прошлого года Париж поставил Киеву две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, одну франко-итальянскую систему противовоздушной обороны SAMP/T. Помимо этого, на Украину отправили радар Ground Master 200 (GM200), а также ракеты SCALP (аналог британских Storm Shadow). Их число не было названо.

Париж также передал Вооруженным силам Украины 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть снятых с вооружения гаубиц TRF1, четыре реактивные системы залпового огня и 10 120-мм минометов. Киев получил 30 тысяч гаубичных снарядов, 1002 гранатомета AT4 и три ПТРК Milan.

По итогам 2023 года Украине передано 38 легких колесных танков AMX10 RC и 250 бронеавтомобилей с вооружением или же в санитарной конфигурации, а также 120 внедорожников и шесть грузовиков. Для AMX10 RC было поставлено девять тысяч боеприпасов с целью оснащения главного орудия. ВСУ получили почти полторы сотни беспилотников, десятки надувных лодок, пулеметов и снайперских винтовок, а также миллионы единиц патронов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что отсутствие результатов по наращиванию помощи Киеву привело к обсуждению возможности отправки Европой военных на Украину. Он подчеркнул, что Запад и так напрямую участвует в конфликте, учитывая поставки оружия и подготовку украинских военных.