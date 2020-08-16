Папа римский призвал белорусов к диалогу и отказу от насилия

https://static.news.ru/photo/a2c709ca-dfaf-11ea-b872-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ã‚Â©Vatican Media/Global Look Press

Глава Римской католической церкви Франциск призвал к прекращению насилия в Белоруссии и началу диалога.

Выступая перед верующими, понтифик заявил, что его мысли обращены к «дорогой Белоруссии» и он внимательно следит за происходящими в республике событиями.

Призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права, — цитирует папу римского РИА Новости.

Демонстрации, сопровождающиеся столкновениями митингующих с силовиками, начались в Белоруссии 9 августа. Поводом для них послужили обнародованные ЦИК республики результаты президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующих глава государства Александр Лукашенко. Протестующие считают, что итоги голосования сфальсифицированы.

В первые дни протестов были задержаны более шести тысяч демонстрантов. В стычках пострадали десятки человек, по меньшей мере двое погибли. Позднее обстановка стала менее напряжённой, акции оппозиции проходят мирно.

Ранее NEWS.ru писал, что митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусскую православную церковь, призвал президента остановить насилие. Его примеру последовал глава католической церкви Белоруссии митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич. Он заявил, что власти должны начать «конструктивный диалог с обществом», а также осудил избиение мирных жителей, «желающих узнать правду о президентских выборах».