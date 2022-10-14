От Турции до Лаоса: Россия нашла новых покупателей энергоресурсов Запад вводит новые санкции, но Москва все равно открыта к сотрудничеству. Чем запомнилась «Российская энергетическая неделя — 2022»

Фото: Сергей Отрошко/РОСКОНГРЕСС

«Мем „Зима близко — время переезжать в Россию“ становится как никогда актуальным для Европы», — именно с этих слов начался ролик перед выступлением президента России Владимира Путина на пленарном заседании «Российской энергетической недели — 2022» (РЭН-2022). Ежегодный энергетический форум на фоне масштабного противостояния Москвы и Запада, как и предполагалось, прошел без участия европейцев и американцев, но тем не менее собрал около 3000 участников из 70 стран. Среди них — те, кто, возможно, и не сильно горит желанием еще больше сближаться с Россией, но на пороге наступающей зимы беспокоится о своей энергетической безопасности. Программа мероприятия была полна сессиями и пленарными заседаниями, в которых помимо представителей российского энергетического сектора также приняли участие гости из стран Африки, Азии, Центральной Азии, Закавказья, Ближнего Востока и Латинской Америки. Все они в один голос заявляют: Россия — главный поставщик энергии, и отворачиваться от нее сегодня — нецелесообразно. Как минимум потому, что никакой альтернативы ей просто не существует. Тем временем Москва в очередной раз призвала европейцев опомниться и вспомнить о реальной энергетической зависимости от Москвы. Пожалуй, это был главный месседж РЭН-2022.

Фото: Петер Сийярто/РОСКОНГРЕСС

По старым советским следам

61-е заседание Электроэнергетического совета СНГ фактически открыло «Российскую энергетическую неделю». Союзники Москвы подтвердили приверженность к выстраиванию более тесного сотрудничества, особенно в тех условиях, когда многие из них рискуют столкнуться с дефицитом «голубого топлива» уже в ближайшем будущем. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявлял, что газа для жителей страны не будет хватать уже к 2025 году, так как потребление только за последние 4 года выросло на 4,8 млрд кубометров. Казахстанские представители во время выступления на форуме подчеркнули, что Россия способна удовлетворить потребности не только свои, но и других стран. Поэтому казахская сторона воспользовалась площадкой форума для подписания новых взаимовыгодных соглашений.

Казахстан ведет предварительные переговоры с ПАО «Газпром» об увеличении закупок газа, перспективный объем может составить до 10 миллиардов кубометров. Конкретные объемы поставок будут зависеть от того, как быстро и широко будут реализовываться планы, — заявил Акчулаков в кулуарах мероприятия.

Возможностью воспользовалась и азербайджанская сторона. Хотя в последнее время в российском обществе звучит некоторые недовольство, что Баку расширяет взаимодействие с Брюсселем в энергетической сфере, заместитель вице-президента ОАО «Азерэнержи» Вугар Шахмурадов в беседе с NEWS.ru развеял все эти сомнения. По его словам, Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Россией, и именно поэтому ПАО «Россети» и ОАО «Азерэнержи» в рамках РЭН-2022 подписали трехгодичное соглашение о дальнейшем энергетическом сотрудничестве.

Мы рассчитываем обсудить процесс строительства второй 330-киловольтной линии электропередачи между Абшеронской и Дербентской подстанциями. Новая линия позволит нам увеличить объемы поставок электроэнергии, а также поддерживать надежность энергосистемы обеих стран, — подчеркнул Шахмурадов.

При этом Азербайджан работает над реализацией своего потенциала. Министр энергетики республики Парвиз Шахбазов рассказал о планах удвоить к 2027 году мощность Южного газотранспортного коридора (ЮГК), идущего от Баку до Италии через Турцию и Балканы.

РФ обещает Африке независимую энергетику

Африка остается для Москвы одним из самых приоритетных направлений для сотрудничества, в том числе и энергетического. На полях РЭН-2022 российский Минэнерго вместе с Ассоциацией энергетического сотрудничества со странами Африки подписал меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. А самой красочной и по праву одной из самых значимых на форуме оказалась сессия «Россия — Африка: устойчивое энергетическое развитие».

В то время, как в мире разрастается энергетический кризис, западные страны пытаются найти альтернативы российским ресурсам на Черном континенте. Однако Европа не заинтересована в энергетической независимости Африки, отметил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров. К примеру, через строящийся Восточноафриканский нефтепровод (EACOP), который соединит нефтяные месторождения вокруг озера Альберт в Уганде с экспортным терминалом Танзании в Танге, страны смогут поставлять до 216 тыс. баррелей сырой нефти. Однако Запад под видом своей якобы гуманности и заботы об экологии и окружающей среде пытается, по словам Озерова, вставить палки в колеса африканским странам и помешать их энергетической безопасности.

Задача, стоящая перед Россией, — укрепление суверенитета стран Африки в политической, экономической и технологической сферах. В отличие от западных стран мы выступаем за создание в Африке собственных мощностей не только по добыче энергетических ресурсов, но и по их переработке и дальнейшему использованию. На континенте катастрофически не хватает нефтеперерабатывающих заводов, ГЭС, объектов возобновляемой энергетики и другой критической инфраструктуры. Россия видит приоритетным именно создание этих и других мощностей, необходимых для обеспечения энергетической безопасности африканских стран, — подчеркнул Озеров.

Надо отметить, что африканские страны не против сотрудничества с Россией, но только если оно действительно будет эффективным. Бессмысленно постоянно говорить о каком-то потенциале и при этом ничего не делать, заявил председатель Африканской энергетической палаты Эн Джей Аюк.

Я думаю, сотрудничество с Россией — один из лучших вариантов, который может быть у нас сейчас. Только посмотрите, как мы взаимодействуем на уровне ОПЕК и ОПЕК+. Работа с русскими открывает по-настоящему большие возможности. Если мы возьмем добычу природного газа на нашем континенте и посмотрим, чем нам может помочь здесь Россия, чтобы разработать эти месторождения, мы можем этот потенциал реализовать. Мы можем разведывать и свои проекты, вырабатывать из газа энергию, продвигать эти проекты и решить проблемы с энергетическим кризисом, — отметил Аюк.

С нефтеносным Мали Москва договаривается о разработке новых месторождений.

Сотрудничество с Россией для нас очень важно, особенно в нефтяном секторе, — заявил министр горнорудной промышленности, энергетики и водных ресурсов Республики Мали Ламин Сейду Траоре.

По всей видимости, практических решений долго ждать не придется. Москва обещала подготовить около 30 проектов к второму саммиту Россия — Африка, который запланирован на 2023 год, и помочь континенту реализовать своей потенциал, занимая «абсолютно отличную от Европы позицию».

Любовь на клеточном уровне

«Мир становится многополярным и ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы», — заявил Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходил параллельно с РЭН-2022 в Астане.

Россия и страны Азии занимают ключевое место в мировой энергетике и обладают большим потенциалом. На Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) приходится более 50% потребления энергии, поэтому именно он, по мнению участников РЭН-2022, сыграет «критически важную роль». Но больше всего стороны беспокоятся, что в скором времени в АТР потребление энергоресурсов увеличится в два раза, а запасов для удовлетворения потребностей там просто нет.

Мы не располагаем ресурсами для того, чтобы удовлетворить наш энергетический голод. Мы очень сильно зависим от дизельного топлива, по-прежнему используем уголь. Безусловно, это отнюдь не экологичный подход. Мы постепенно стараемся перейти к более экологически устойчивому, более ответственному энергопотреблению, но теперь, в условиях глобальной напряженности, геополитической напряженности, все это достаточно сложно, — заявил заместитель министра иностранных дел по вопросам многосторонних связей и международных экономических отношений Филиппин Карлос Соррета.

Важной задачей для этого региона остаются поиски более экологичных источников энергии. А для этого нужны новые технологии улавливания углерода, технологии производства водорода, технологии энергоэффективности. Стороны, конечно, были бы рады найти новые месторождения на своих территориях, но вместе с тем признаются, что на это нужно много времени, финансов и сил. Поэтому там сильно надеются на помощь Москвы, которая подписала со странами АТР новое соглашение об укреплении взаимодействия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом замминистра из Лаоса готовится подписать соглашение с Росатомом.

Вот рядом у нас Росатом. Скоро мы подпишем на уровне министерств договор о взаимодействии с Росатомом. На уровне клеток мы любим Россию, так сказать, — поделился заместитель министра энергетики и горнодобывающей промышленности Лаосской Народно-Демократической Республики Синава Суфанувонг.

Понятно, Китай на сегодняшний день является одним из важнейших партнеров России, в том числе и на энергетическом рынке. Сотрудничество между двумя странами имеет большое будущее, и это не просто слова, заявил Цзянь Цзяо, замгендиректора по внешнеэкономическому сотрудничеству китайской компании Xuan Yuan Industrial Development, выпускающей промышленное оборудование.

В Китае большое потребление, и внешние зависимости близятся к 45%, в 2021 году газодобыча составила 200 миллиардов кубометров, а потребление — 370 миллиардов кубометров. <...> Мы уверены в перспективах энергетического сотрудничества между Китаем и Россией, — отметил Цзянь.

Однако, как и в любых отношениях, в сотрудничестве между Москвой и Пекином есть некоторые серьезные проблемы. С одной стороны, очень большой удар государства получили после распространения коронавирусной инфекции, которая внесла свои сложности в развитие сотрудничества. С другой стороны, у российско-китайских отношений нет опыта переговоров.

Мы с Китаем сегодня очень взаимозависимы. <...> К сожалению, не так много лиц в стране имеют опыт общения с китайскими товарищами. Наш институт существует для того, чтобы образовательные курсы проводить в интересах наших чиновников и бизнесменов, чтобы мы могли иметь представление о том, как нам с ними взаимодействовать. <...> Китаю от России нужно не меньше, а может быть, и больше, чем нам от них, — исполняющий обязанности директора Института Китая и современной Азии Российской академии наук Кирилл Бабаев.

С интересным предложением выступила и иранская сторона. Для усиления сотрудничества в ЕАЭС Тегеран предложил создать энергетический консорциум и фонд инвестиций.

Для укрепления кооперации в сфере энергетики в Евразии необходимо создать совместный фонд инвестиций. Также мы можем создать совместный энергетический консорциум с участием как государственных, так и частных компаний, — сказал заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.

В ответ на предложение Асадзаде министр энергетики России Николай Шульгинов отметил, что в принципе это вполне логичный шаг, с которого все начинают. Однако важно работать дальше и развиваться. По крайней мере, подобное предложение со стороны иранских партнеров на первый взгляд выглядит как реальное желание сотрудничать и сближать позиции.

Хаб для ежиков

Резонансным стало предложение Путина о возможности создания газового хаба в Турции для поставок топлива на европейские рынки. Глава государства заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря Россия могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки природного газа в Европу через Турцию.

Эта идея сразу же получила реакцию на следующем после выступления президента пленарном заседании. Вице-премьер Александр Новак назвал ее перспективной. Но вот министр энергетики Турции Фатих Донмез не спешил давать комментарии и заявил, что над не озвученным ранее предложением Кремля надо бы подумать. Впрочем, реакция Анкары не заставила себя долго ждать. Глава Энергетической биржи Стамбула Ахмет Тюркоглу на полях РЭН заявил, что турецкая сторона готова к созданию подобного хаба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причем выступление турецкого министра было в некоторых местах более дружественным, чем иных союзников Москвы. По словам Донмеза, без России в энергетическом секторе все страны мира будут, как «ежики в тумане». А реакцию европейских стран турецкий министр назвал «эмоционально неправильной». Ведь их руководители не задумываются о том, как они будут переживать зимний период. Тем не менее, Анкара старается всем помочь.

В последний период многие страны Юго-Восточной Европы обращаются к Анкаре с просьбой поддержки в вопросе покрытия спроса на природный газ. Турция может и далее играть критическую роль в вопросе поставок газа из соседних государств на рынки Запада. Турция готова обеспечить транспортировку энергоресурсов из Каспийского региона, в особенности из Туркмении. Мы также открыты для экспорта израильского газа, а в долгосрочной перспективе — из Ирака, — отметил Донмез по итогам визита в Германию.

Будапешту нужны энергоносители, а не политика

Увидеть главу МИД Венгрии Петера Сийярто среди африканских и азиатских участников было в целом ожидаемо. Венгры давно беспокоятся о своей энергической безопасности и пытаются хоть как-то уберечь себя на зимний период. Первую минуту своего выступления венгерский министр посвятил тому, что объяснял, зачем он приехал в Москву.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мир (на Украине) — это единственное решение этого вопроса. Будет мир — не будет санкций. Но в текущей ужасной ситуации нужно сохранять диалог и общаться. Если мы не будем говорить друг с другом, мы потеряем нашу последнюю надежду, — пояснил Сийярто.

По его словам, нынешний энергетический кризис в Европе четко показывает, что без ядерной энергетики не будет ни безопасности поставок, ни доступной энергии. Поэтому Будапешт и Москва приняли решение ускорить работу над новой атомной электростанцией в рамках международного проекта.

Если не будет российских источников энергии, то мы не сможем сохранить стабильное энергоснабжение в Венгрии. Поэтому мы заинтересованы в безопасной работе «Турецкого потока». Мы заинтересованы в стабильных поставках нефти из России в Венгрию через Украину, — подчеркнул Сийярто.

Впрочем, о важности сохранения диалога говорил не только Сийярто. Почти все участники сессия подчеркивали, что хотя энергетический суверенитет и независимость, определенно, играют важную роль, без сотрудничества и взаимодействия будет невозможно двигаться дальше и развиваться. Российская сторона в полной мере продемонстрировала готовность к сотрудничеству со всеми, кто того желает. Представители стран, которые приехали в гости в Москву, старались со всех сцен показать абсурдность и ошибочность европейского курса в сфере энергетики на автономию от поставок из РФ.