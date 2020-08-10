Остров из мусора в Тихом океана достиг размеров Франции

Самый большой «мусорный остров», расположенный в Тихом океане, достиг размера сопоставимого с территорией Франции.
Об этом сообщили исследователь и защитник океана Филипп Кусто и его жена Ашлан Брок. По словам внука знаменитого исследователя Жак-Ива Кусто, подобные острова образуются из-за особенностей океанических течений.
В настоящее время таких огромных «мусорных островов» в мире насчитывается пять штук. Туда попадает пластик со всех точек мира.
Как
Ранее Филипп Кусто сообщил, что изменение климата в Антарктиде может привести к скорому исчезновению обитающих там пингвинов. По словам исследователя, этот год был одним из самых жарких в Антарктиде, там было +20 по Цельсию, такая погода хороша для Калифорнии, но не для Южного полюса. кусто считает, что при таких условиях континент может лишиться пингвинов уже при жизни современных детей, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники