Опубликовано последнее письмо погибшего на Эвересте легендарного альпиниста Пропавший век назад на Эвересте Мэллори писал жене о малых шансах на выживание

Фото: Zeng Hui/XinHua/Global Look Press

Посетитель на выставке, посвященной британскому альпинисту Джорджу Мэллори

Кембриджский университет опубликовал последнее письмо легендарного британского альпиниста Джорджа Мэллори, пропавшего в 1924 году во время покорения горы Эверест, пишет Associated Press. В письме, которое он адресовал возлюбленной Рут Мэллори, он пытался облегчить ее беспокойство, несмотря на то, что, как писал Мэллори, шансы на успех равны 50 к 1 не в пользу экспедиции.

Дорогая, желаю тебе всего наилучшего — чтобы ты перестала волноваться к тому моменту, когда прочтешь это — и самых хороших новостей. Шансы 50 к 1 не в нашу пользу, но мы не оставим попыток и будем гордиться собой, — написал Мэллори.

Тело Мэллори было найдено спустя 75 лет после его исчезновения, оно располагалось, как пишет AP, «далеко от вершины горы». Тело его коллеги Эндрю Ирвина по-прежнему не найдено.

Ранее в горах Киргизии нашли тело российского альпиниста, который пропал 16 февраля при восхождении на вершину. Известно, что россиянин решил вернуться на базу спустя четыре дня после начала маршрута из-за плохих погодных условий, а потом перестал выходить на связь. Предполагается, что альпинист погиб при камнепаде во время спуска.

До этого в Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС спасли россиянку и жителя Казахстана, которые попали в «ледяной плен» на Эльбрусе. Спасатели встретили альпинистов и помогли им спуститься с высоты 8000 метров на станцию Гарабаши. От дальнейшей помощи скалолазы отказались.