Стало известно о смерти пропавшего в горах Киргизии российского альпиниста Найдено тело пропавшего в горах Киргизии российского альпиниста Глазунова

Фото: Социальные сети

Евгений Глазунов

Российского альпиниста Евгения Глазунова, который пропал при восхождении на вершину в горах Киргизии, нашли погибшим, сообщила во «ВКонтакте» представитель поисковой группы Анна Пиунова. По ее словам, скорее всего, скалолаз попал под камнепад.

Нашли [Евгения Глазунова]. Погиб. Он почти спустился. Полторы веревки оставалось. Скорее всего, камнепад, — написала Пиунова.

Глазунов начал восхождение в Ляйлякском районе Баткенской области 12 февраля. Спустя четыре дня из-за плохих погодных условий он решил развернуться и спуститься обратно, после чего связь с ним пропала. Об исчезновении альпиниста заявил его напарник, который находился внизу для подстраховки. Поиски Глазунова осложнялись сильным снегопадом.

Ранее в Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС спасли гражданку России и жителя Казахстана, которые попали в «ледяной плен» на Эльбрусе. Спасатели встретили альпинистов и помогли им спуститься с восьми тысяч метров на станцию Гара-Баш. От дальнейшей помощи скалолазы отказались.

До этого в Мурманской области погибли двое туристов из Санкт-Петербурга, которые пытались совершить восхождение на перевале Рамзая в горном массиве Хибины. По предварительным данным, на них сошла лавина. Одним из погибших оказался миллиардер и основатель фирмы NBCOM Group, в которую входит один из крупнейших в РФ реселлеров техники Apple — компания iPort, Андрей Годунов.