Россиянка и гид из Казахстана попали в «ледяной плен» на Эльбрусе МЧС: спасатели эвакуировали россиянку и гида из Казахстана с Эльбруса

Фото: МЧС России

Спасатели Кабардино-Балкарии встретили и помогли спуститься с Эльбруса до 3850 метров на станцию Гара-Баш двум альпинистам — россиянке и гиду из Казахстана, сообщает МЧС республики. От дальнейшей помощи они отказались. Информация об их обморожении не подтвердилась.

Сотрудники ведомства получили просьбу о помощи спуститься с высоты 5 тысяч метров от зарегистрированной группы из двух человек. По последним данным, поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершены.

На место выдвинулись девять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, — проинформировали в республиканском МЧС.

Ранее в Непале нашли тело россиянки Надежды Оленевой, которая упала в расщелину при восхождении на гору Дхаулагири. Члены ее группы надеялись, что она выжила, но тело альпинистки обнаружили с вертолета при облете местности.

Осенью прошлого года под камнепад в Кабардино-Балкарии на высоте 3500 метров попала группа из пяти человек. Двое из них погибли, трое пострадали.

В середине января в горах Дагестана под сход камней попал автомобиль с тремя людьми. Один из них погиб, двое были госпитализированы.