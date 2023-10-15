Mountain.ru: cпасатели нашли тело россиянки, упавшей в расщелину в Непале

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Гора Дхаулагири, Непал

Спасатели нашли тело российской альпинистки Надежды Оленевой, которая накануне упала в расщелину при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Mountain.ru. Труп был обнаружен с вертолета во время утреннего облета местности, где пропала женщина. По словам членов группы, с которыми Оленева отправилась в горы, они до последнего надеялись, что она выжила.

Увидели ее палку и следы скольжения по фирну. Пошли искать по следам вниз. Через 200 метров склон, заканчивающийся сераками и ледопадом, стал круче. Параллельно небо затянуло к облаками, — рассказывают спутники погибшей.

Между тем пресс-секретарь посольства РФ Александр Ивашев сообщил РИА Новости, что поиски Оленевой продолжаются, информация об обнаружении ее тела не совсем соответствует действительности.

Накануне стало известно, что Оленева сорвалась с высоты 6680 метров и упала в расщелину. Управляющий директор компании Himalayan Guides Исвари Паудель заявил, что принимались все возможные меры для запуска поисково-спасательной операции. Альпинистка была в составе группы из трех россиян. При восхождении они не прибегали к помощи базового лагеря или шерпов.

В августе турист из Краснодара сорвался с высоты 5000 метров и разбился насмерть во время восхождения на Эльбрус. Мужчина был в составе группы из 14 человек. К поисково-спасательным работам привлекались 24 человека, три единицы техники и коммерческий вертолет. Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России смогли эвакуировать тело.