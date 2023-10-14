Российская альпинистка сорвалась с высоты при покорении горы в Непале Himalayan Times: россиянка упала в расщелину при покорении горы в Непале

Фото: Frank Bienewald/BROKER.com/Global Look Press

Гора Дхаулагири, Непал

Российская альпинистка Надежда О. сорвалась с высоты 6680 метров и упала в расщелину при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, сообщает Himalayan Times. Управляющий директор компании Himalayan Guides Исвари Паудель заявил, что сейчас принимаются все меры для запуска поисково-спасательной операции.

По информации издания, Надежда была в составе группы из трех россиян. При восхождении группа не прибегала к помощи базового лагеря или шерпов.

Она упала в расщелину примерно с высоты 6680 метров. <...> В настоящее время готовится поисково-спасательная операция, — пишет газета.

Ранее альпинистка из Екатеринбурга погибла в природном парке «Ергаки» Красноярского края в результате удара молнией. Девушка совершала восхождение на пик Звездный. Следователи не подтвердили личность погибшей, однако на ее страницах в социальных сетях уже появились публикации с соболезнованиями.

В августе турист из Краснодара сорвался с высоты 5000 метров и разбился насмерть во время восхождения на Эльбрус. Мужчина был в составе группы из 14 человек. К поисково-спасательным работам привлекались 24 человека, три единицы техники и коммерческий вертолет. Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России смогли эвакуировать тело.