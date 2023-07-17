Альпинистку убило молнией в Красноярском крае

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Вид на самую высокую скалистую вершину природного парка «Ергаки» пик Звездный (2265 метров) в горном районе Западный Саян в Красноярском крае

В Красноярском крае в природном парке «Ергаки» ударом молнии убило девушку. Предположительно, погибшая — альпинистка из Екатеринбурга Екатерина Репина. 16 июля девушка совершала восхождение на пик Звездный. «МК в Красноярске» отмечает, что спасатели и следователи пока не подтвердили личность погибшей, так как еще не добрались до места происшествия.

Как уточняет издание, в социальных сетях на странице девушки уже появились сообщения с соболезнованиями и вопросами о дате прощания. По предварительным данным, Репина участвовала в учебно-тренировочных сборах федерации альпинизма Свердловской области. Телефон альпинистки недоступен, в социальные сети она не выходила пять дней.

Официальные источники не подтверждают личность погибшего человека. Подробная информация появится, когда спасатели доберутся до места трагедии. В федерации альпинизма Свердловской области комментировать ситуацию отказались.

В Новосибирской области в деревне Александровке Болотинского района ранее 16-летнего подростка убило молнией. Вместе с ним в тот момент находился 13-летний брат. Он был госпитализирован в больницу. Один из местных жителей рассказал, что погибший мальчик находился под опекой сестры его матери.