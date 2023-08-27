Российский турист разбился насмерть при покорении Эльбруса Турист из Краснодара упал с высоты пяти тысяч метров при восхождении на Эльбрус

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Турист из Краснодара во время восхождения на Эльбрус сорвался с высоты пяти тысяч метров и разбился насмерть, сообщает МЧС по Кабардино-Балкарской Республике. Мужчина был в составе группы из 14 человек. Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ эвакуировали тело при помощи вертолета. Причины произошедшего пока неизвестны.

В ведомстве отметили, что к поисково-спасательным работам привлекались были привлечены 24 человека, три единицы техники и коммерческий вертолет.

В 08:00 27.08.23 года поступила информация о том, что на горе Эльбрус, турист из г. Краснодар на высоте 5000 метров сорвался с горы и получил травмы несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

В мае 2023 года туристка из Екатеринбурга упала во время попытки сделать селфи на смотровой площадке в дагестанском селе Гамсутль. Пострадавшая получила множественные переломы при падении с обрыва. При этом подруга девушки утверждает, что туристка не пыталась сфотографироваться в момент спуска, а аккуратно шла. Когда до пострадавшей удалось добраться, она находилась в сознании.

10 августа в горах Алтая погиб альпинист из Новосибирской области. Он совершал восхождение в районе Северо-Чуйского хребта в составе незарегистрированной туристической группы. Мужчина погиб, сорвавшись со страховки. О трагедии сообщил один из участников группы.