Альпинист сорвался со страховки и погиб в горах Алтая Турист из Новосибирска сорвался со страховки и погиб в горах Алтая

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Житель Новосибирской области решил совершить восхождение в районе Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай, однако сорвался со страховки и погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, мужчина прибыл на гору в составе незарегистрированной туристической группы.

10 августа в 12:09 по системе 112 поступило сообщение, что в районе Северо-Чуйского хребта, на перевале «Контейнер», при прохождении туристического маршрута при очевидных обстоятельствах сорвался со страховки и после падения погиб житель Новосибирской области, — говорится в сообщении.

О трагедии сообщил один из участников группы. Тело погибшего будет спущено с горы при улучшении погодных условий на частном вертолете.

Альпинистка из Екатеринбурга ранее погибла в природном парке «Ергаки» Красноярского края от удара молнией. Девушка совершала восхождение на пик «Звездный». Следователи не подтвердили личность погибшей, однако на ее страницах в социальных сетях уже появились публикации с соболезнованиями.

По предварительной информации, девушка участвовала в учебно-тренировочных сборах. Организатором выступила Федерация альпинизма Свердловской области.