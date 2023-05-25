Появились подробности падения с обрыва туристки в Дагестане Подруга упавшей со скалы в Дагестане девушки заявила, что та находилась в сознании после падения

Фото: ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

Девушка из Екатеринбурга, сорвавшаяся с обрыва на смотровой площадке в дагестанском селе Гамсутль, не пыталась делать селфи в момент спуска, она шла очень аккуратно, телефон в это время был в сумке, заявила «360» подруга пострадавшей. По ее словам, подруга находилась на неблизком на нее расстоянии, поэтому когда увидела, что приятельница падает, не успела ее подхватить. Когда к пострадавшей спустились, она находилась в сознании.

Когда я подняла глаза, то увидела, что она уже падала. Может быть, она потеряла равновесие, но я ее схватить даже не смогла, — пояснила собеседница телеканала.

Высоту, с которой упала туристка, ее подруга назвать затруднилась, однако рассказала, что падение произошло в труднодоступном месте, где не было спуска, ввиду чего к пострадавшей на помощь сразу прийти не получилось.

Она стонала и все это время была в сознании. Разговаривала, жаловалась на руку, — добавила подруга пострадавшей.

Ранее сообщалось, что пострадавшая состояла в экскурсионной группе из 18 человек, в результате падения женщина получила множественные переломы. Утверждалось, что девушка упала во время селфи.

Ранее в МЧС по Кабардино-Балкарии рассказали, что трое сноубордистов вызвали сход лавины на Эльбрусе вблизи ущелья Терскол после спуска по немаркированной трассе. По предварительным данным, никто из них не пострадал. К ним также были отправлены восемь спасателей и две единицы техники.